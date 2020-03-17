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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..تحذير سعودي يرعب كل المفتربين اليمنيين ويقصم ظهورهم بعد هذا الاتهام السعودي لليمنيين بأنهم ينقلون فيروس كورونا القاتل الى السعودية بهذه الطريقة

2020/03/17 الساعة 07:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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