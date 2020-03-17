شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطورة..المملكة تصعق مواطنيها والمقيمين فيها وتتعمد اصابة البعض بفيروس كورونا القاتل وتدفع للمصاب هذا المبلغ المالي الكبير لهذا السبب الصادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..المملكة تصعق مواطنيها والمقيمين فيها وتتعمد اصابة البعض بفيروس كورونا القاتل وتدفع للمصاب هذا المبلغ المالي الكبير لهذا السبب الصادم

2020/03/17 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في غاية الخطورة..المملكة تصعق مواطنيها والمقيمين فيها وتتعمد اصابة البعض بفيروس كورونا القاتل وتدفع للمصاب هذا المبلغ المالي الكبير لهذا السبب الصادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.