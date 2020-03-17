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صنعاء - ياسمين الخيامي - بشرى سارة..منظمة الصحة العالمية تباغت العالم وتزف قبل قليل هذا الخبر السعيد بشأن فيروس كورونا القاتل وتجعل الأباء والامهات يطيرون فرحا بهذه المفاجئة السارة

2020/03/17 الساعة 06:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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