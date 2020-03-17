شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة الاسرائلية تباغت العالم وتنصح الصينيين والاوروبيين والامريكيين وكل دول العالم بتناول هذه الوجبة اليمنية الشهيرة يوميا لأنها تقضي على فيروس كورونا القاتل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وزارة الصحة الاسرائلية تباغت العالم وتنصح الصينيين والاوروبيين والامريكيين وكل دول العالم بتناول هذه الوجبة اليمنية الشهيرة يوميا لأنها تقضي على فيروس كورونا القاتل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الاسرائلية تباغت العالم وتنصح الصينيين والاوروبيين والامريكيين وكل دول العالم بتناول هذه الوجبة اليمنية الشهيرة يوميا لأنها تقضي على فيروس كورونا القاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.