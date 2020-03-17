شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تفجر مفاجأة صادمة بالأدلة: أمريكا صنعت «كورونا» عام 2015 والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الثلاثاء 17 مارس 2020 04:59 صباحاً - الصين تفجر مفاجأة صادمة بالأدلة: أمريكا صنعت «كورونا» عام 2015

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�جرت الصين مفاجأة صادمة، عن سبب انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن أمريكا وراء تصنيع الفيروس منذ عام 2015 ولديها أدلة على ذلك.وأعلن تشاو لي جيان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، عن وجود اثباتات تؤكد على أن وكالة المخابرات المركزية هي التي نشرت فيروس كورونا في الصين.ونقل "روسيا اليوم" عن موقع "ميديك فوروم"، إشارة الدبلوماسي الصيني، إلى وجود أدلة تؤكد أن فيروس COVID-19 تم إنشاؤه من قبل علماء أمريكيين عام 2015.يذكر أن الولايات المتحدة زودت الصين بجميع المعلومات التي بحوزتها عن فيروس كورونا المستجد. وقد اكتشف خبراء الصين في الأرشيف مقالة منشورة عام 2015 في مجلة Nature Medicine، تؤكد على أن علماء الولايات المتحدة تمكنوا من الحصول على نوع جديد من فيروس كورونا، له تأثير مباشر في الإنسان.ويؤكد كاتب المقالة، على أن فيروس المصدر لـ COVID-19 كان فيروس SHC014، الذي عثر عليه في الخفافيش، وعلى أساسه، تم إنشاء “فيروس خيمري” (فيروس يمتلك تجمعين أو أكثر من الخلايا والأنسجة المتميزة جينيا)، يتكيف مع جسم الإنسان.