شكرا لمتابعة خبر عن تصريح هام لمدير منفذ الوديعة .. المستثنون من قرار اغلاق المنفذ وحقيقة فرض مبالغ مالية مقابل فحوصات فيروس كورونا (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مشائخ ووجهاء محافظة إب في مأرب يقيمون لقاء موسع لرفع مطالبهم للشرعية معمر الإرياني : الاصلاح ضحى بالآلاف ولن يحكم اليمن ونحن الأقرب للحكم تصريح هام : لمدير مطار عدن الدولي عن مدة اغلاق المطار وموعد وقف الرحلات الجوية الولايات المتحدة : تدعو الشرعية“ و” المجلس الانتقالي .. لتجاوز خلافاتهم وتنفيذ ”اتفاق الرياض“

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