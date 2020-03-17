طبيب سعودي يتوقع انتشار كورونا في اليمن بشكل فظيع مثل إيران ويحذر من القات

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عدن - ياسمين التهامي - مشائخ ووجهاء محافظة إب في مأرب يقيمون لقاء موسع لرفع مطالبهم للشرعية تصريح هام لمدير منفذ الوديعة .. المستثنون من قرار اغلاق المنفذ وحقيقة فرض مبالغ مالية مقابل فحوصات فيروس كورونا (تفاصيل) معمر الإرياني : الاصلاح ضحى بالآلاف ولن يحكم اليمن ونحن الأقرب للحكم تصريح هام : لمدير مطار عدن الدولي عن مدة اغلاق المطار وموعد وقف الرحلات الجوية

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