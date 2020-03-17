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عدن - ياسمين التهامي - الولايات المتحدة : تدعو عملاء المملكة و عملاء الامارات ... لتجاوز خلافاتهم وتنفيذ ”اتفاق الرياض“ تفاصيل



كدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكيا في اليمن، الإثنين 16 مارس/آذار، دعمها لجهود المملكة العربية السعودية لتسهيل تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية الشرعية وما يعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الامارات.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، إن ”الولايات المتحدة تدعو أطراف الاتفاقية إلى تجاوز خلافاتهم وتنفيذ الاتفاقية دون تأخير لمصلحة جميع اليمنيين“.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، قد دعت طرفي اتفاق الرياض اليمنيين، إلى العمل معها لتنفيذه، مؤكدة حرص حكومة المملكة على أمن واستقرار اليمن.

جديد اب برس​

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وأمس الأحد، قال الناطق الرسمي للتحالف العربي، تركي المالكي انه تم تحقيق الكثير من أهداف اتفاق الرياض، مؤكدا البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف المتحدث باسم التحالف: "نعلم أن هناك متطلبات، سواء الإخوة في المجلس الانتقالي أو الحكومة اليمنية الشرعية، وقيادة القوات المشتركة، وقيادة قوات التحالف في عدن تعمل على تذليل كافة الصعاب أمام اتفاق الرياض، وسيتم تحقيقه".