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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن: ملفات فساد مالية لإتحاد الفروسية "وثائق "حصرية "تفاصيل"



كشفت وثائق رسمية من دهاليز وزارة الشباب والرياضة بعدن عن فضيحة مالية شهدها الاتحاد العام للفروسية وسط تلاعب فاضح لكسب المال غير المشروع .

ويتهم عدد من أعضاء الاتحاد العام للفروسية الامين العام المساعد جميل بشر بالكسب غير المشروع عقب استلامه لمبلغ ١٢٦٢٠ دولار أمريكي من وزارة الشباب والرياضة بعدن بمبرر مشاركة منتخب اليمن الوطني للفروسية لالتقاط الاوتاد في نهائيات كأس العالم لالتقاط الأوتاد بالعاصمة أبوظبي .

جديد اب برس​

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وتكشف الوثائق استلام الامين العام المساعد جميل علي محمد بشر لمبلغ ١٢٦٢٠ دولار أمريكي من صندوق النشء بعدن لمشاركة البعثة في نهائيات كأس العالم بالإمارات .

وكشفت مصادر في إتحاد الفروسية عن عدم علمها بتلك الإجراءات واستلام مبلغ السفر من وزارة عدن .

وأكدت تلك المصادر بأن البعثة عسكرت في سلطنة عمان باستضافة اتحاد الفروسية العماني للبعثة اليمنية .

الشاهد برس

ولفتت تلك المصادر بأنها علمت مؤخرا في آواخر العام ٢٠١٩م باستلام ذلك المبلغ وأنها عند طرح الموضوع عليه تم نفيه جملة وتفصيلا ووثق في محاضر لاجتماعات الاتحاد برئاسة القائم بأعمال رئيس الاتحاد الشيخ صدام ناصر آل راشد .

وأكدوا بأن القضية تم طرحها خلال الاشهر الأخيرة ومطالبة بشر بتوريد المبلغ لحساب الاتحاد .

وتشير المعلومات بأن الاتحاد استلم مبلغ ٦٨٠٠ يورو من قبل اللجنة الأولمبية بصنعاء دعما لنفس البطولة وحتى الآن لم يتم إخلاء العهد للمبالغ التي تم التحصل عليها .

ولتظل القضية مطروحة على طاولة وزير الشباب والرياضة حسن زيد الذي من المتوقع أن يتخذ إجراءات كفيلة بردع المتلاعبين .

يشار إلى أن المنتخب الوطني لالتقاط الاوتاد لم يشارك في نهائيات كأس العالم بأبوظبي ٢٠١٨م وعاد إلى صنعاء بعد معسكر قصير من العاصمة مسقط.