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عدن - ياسمين التهامي - المجلس الإنتقالي يهدد السعودية ويعلن التصعيد ضد حكومة هادي "تفاصيل"



اطلق المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، تحذيرات شديدة اللهجة للرياض من غضب شعبي وعسكري، معلناً التصعيد ضد السعودية والتحرك لمواجهة القوى المحسوبة عليها ومنها حكومة هادي وحزب الإصلاح.

وجاء هذا التهديد بالتزامن مع قيام القوات الموالية للإمارات باقتحام مبنى مطار عدن ورفض تسليمه لقوات تدعمها الرياض، أعقبت ذلك بتعزيزات عسكرية كبيرة الى المدينة وانتشار واسع في الأحياء ومحيط القصر الرئاسي رداً منها كما تقول على قيام السعودية بمنع عودة عدد من قياداتها إلى عدن.

ورفض مدير أمن مطار عدن الدولي التابع ل”المجلس لانتقالي” توجيهات قائد التحالف بعدن والتي قضت بضرورة تغير طاقم الأمن المتواجدين في المطار بقوة موالية للسعودية.

جديد اب برس​

عاجل : قناة الـ"BBC" تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر المرعب بخصوص انتشار فيروس كورونا حول العالم والسبب الرئيسي لانتشاره بهذه السرعة

ورد الآن : "وزارة الصحة السعودية" تكشف عن عدد كبير ومفجع إصابة بفيروس كورونا لم يتوقعه الجميع ولم يخطر على بال أحد

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واكدت مصادر أن الحزام الأمني خرج امس الاول بالمدرعات والاطقم العسكرية لمحاصرة المطار ومقر قوات التحالف بالبريقة معتبرةً ما يقوم به الإنتقالي انقلاباً عسكرياً مكتمل الاركان.

ومنع الانتقالي امس الأحد، انعقاد اجتماع لحكومة هادي في القصر الرئاسي بعدن،.

ويزداد الوضع تعقيداً في المناطق الجنوبية، خاصة بعد أن فشل ما يُسمى باتفاق الرياض رغم مرور نحو خمسة أشهر على توقيعه.