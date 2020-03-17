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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان ..خبر صاعق من منفذ الوديعة يقصم ظهر كل المغتربين اليمنيين واعلان رسمي باغلاق المنفذ في وجه الداخلين الى الاراضي السعودية او المغادرين منها "تفاصيل"

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