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عدن - ياسمين التهامي - سقوط مذيعة لبنانية على الهواء ووضعها في الحجر الصحي "تفاصيل"

سقطت المراسلة الصحفية في قناة "الجديد" اللبنانية راشيل الحسيني على الأرض، خلال تغطيتها إغلاق المعبر الحدودي بين لبنان وسوريا كتدبير احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا في لبنان.

جديد اب برس​

عاجل : قناة الـ"BBC" تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر المرعب بخصوص انتشار فيروس كورونا حول العالم والسبب الرئيسي لانتشاره بهذه السرعة

ورد الآن : "وزارة الصحة السعودية" تكشف عن عدد كبير ومفجع إصابة بفيروس كورونا لم يتوقعه الجميع ولم يخطر على بال أحد

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وبحسب وسائل إعلام لبنانية تعرضت المراسلة لوعكة صحية أثناء ظهورها المباشر في نشرة الأخبار بمنطقة المصنع حيث سقطت أرضا بعد شعورها بدوار وانخفاض في ضغط الدم، وهرع عناصر الأمن لمساعدتها.

ونقلت الحسيني إلى المركز الصحي التابع لوزارة الصحة عند الحدود لإجراء الفحوص اللازمة، وأفاد الطبيب المعالج بأنها عانت من إرهاق شديد ورهاب تسبب لها بدوران وحالة إغماء، مؤكدا أن ليس لديها أيا من عوارض الإصابة بفيروس كورونا، حيث أن حرارتها طبيعية.

ونقلت الحسيني إلى المركز الصحي التابع لوزارة الصحة عند الحدود لإجراء الفحوص اللازمة، وأفاد الطبيب المعالج بأنها عانت من إرهاق شديد ورهاب تسبب لها بدوران وحالة إغماء، مؤكدا أن ليس لديها أيا من عوارض الإصابة بفيروس كورونا، حيث أن حرارتها طبيعية.

من جهتها، أصدرت قناة "الجديد" بيانا، أكدت فيه أن الحسيني والمصور المرافق لها، سيخضعان لفترة عزل تمتد 18 ساعة، بانتظار ظهور نتائج الفحوص المخبرية.