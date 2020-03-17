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عدن - ياسمين التهامي - مدن شبه مهجورة.. العالم مغلق بسبب كورونا وحصيلة الضحايا في ازدياد

بدت العديد من العواصم والمدن شبه مهجورة مع اتخاذ الحكومات إجراءات قاسية لاحتواء فيروس كورونا، كما طالبت منظمة الصحة العالمية كل الحكومات ببذل المزيد من الجهود، في حين يواصل الفيروس انتشاره بأنحاء العالم.



وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم دول العالم بمزيد من الإجراءات، وقال إن الطريقة المثلى لتفادي الإصابات وإنقاذ الأرواح هي كسر سلسلة انتقال العدوى من خلال الفحص والعزل.



من جهة أخرى، أكد قادة دول مجموعة السبع أن فيروس كورونا يشكل مأساة إنسانية وأزمة صحية عالمية، وأن مخاطره كبيرة على الاقتصاد العالمي.



كما أشار قادة المجموعة إلى أن تحديات انتشار الفيروس تتطلب مقاربة دولية قائمة على العلم والبراهين، وأن دولهم ستنسق الجهود للحد من انتشاره ومن ضمنها اتخاذ تدابير تتعلق بالحدود.



وأعلن قادة مجموعة دول السبع التزامهم باستقرار الاقتصاد العالمي رغم التدابير الطارئة التي قد تتطلبها الأزمة الحالية، كما أكدوا على أهمية التعاون وتوثيق الجهود، لضمان تحقيق استجابة عالمية قوية ضد انتشار كورونا.



وقال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني للجزيرة إن الدول التي تهاونت في الإعلان عن حالات الإصابة لديها ارتكبت أخطاء في حق شعوبها وينبغي أن يخضع مسؤولوها للمحاسبة، موضحا أن هذه الأخطاء تشمل التهوين من شأن الفيروس والتأخر في اتخاذ التدابير الاحترازية وعدم إعداد متطلبات التعامل مع الأزمة.







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حصيلة الوفيات والإصابات عالميا

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد 168 ألفا و250 حول العالم، في حين بلغ عدد الوفيات 6501 في 142 بلدا.



وتستند هذه الحصيلة إلى بيانات جمعتها وكالة الأنباء الفرنسية من السلطات الوطنية والمعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

جديد اب برس​

عاجل : قناة الـ"BBC" تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر المرعب بخصوص انتشار فيروس كورونا حول العالم والسبب الرئيسي لانتشاره بهذه السرعة

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الصين.. الوضع تحت السيطرة

واصل فيروس كورونا التراجع في الصين التي ظهر فيها لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي حيث أصاب حتى الآن 80 ألفا و860 شخصا وأدى لوفاة 3213، معظمهم في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي.

لكن الصين سيطرت على الوضع، وطيلة الأسابيع الماضية انخفض عدد الإصابات والوفيات في البلاد. واليوم الاثنين سُجلت 16 إصابة جديدة و14 وفاة هناك.

إيطاليا.. البؤرة الجديدة للفيروس

وبعد تعافي الصين، أصبحت إيطاليا الدولة الأكثر تأثرا بالفيروس على مستوى العالم،

وخلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة سجلت في إيطاليا 349 حالة وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس إلى 2158. فيما بلغ عدد الإصابات أزيد من 24 ألفا.

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إيران.. في الدرجة الثالثة

أعلن عن وفاة آية الله هاشم بهتاي غولبايغني أحد أعضاء مجلس الخبراء المكلف تعيين المرشد الأعلى للجمهورية في إيران جراء إصابته بكورونا.

ووصل عدد الوفيات جراء الفيروس في إيران إلى أكثر من 853 شخصا، وبلغت الحصيلة الإجمالية للمصابين 15 ألفا على الأقل.

وبلغ عدد الوفيات في صفوف المسؤولين الإيرانيين الحاليين والسابقين بالمرض 12 على الأقل، في حين أصيب 13 آخرون، بينما خضع بعضهم للحجر الصحي، تجري معالجة البعض الآخر.

وطالبت الخارجية الروسية الولايات المتحدة برفع العقوبات عن إيران فورا، معتبرة أن الوقت الحالي "ليس لتسوية الحسابات"، واتهمت موسكو واشنطن بأنها تتعمد منع طهران من محاربة الفيروس.

كما قالت الخارجية الصينية إن العقوبات الأميركية على إيران تعرقل جهود احتواء كورنا، ودعت إلى رفع هذه العقوبات فورا لتفادي مزيد من الاضطراب ولتفادي إلحاق مزيد من الأضرار بالاقتصاد وبسبل رزق الإيرانيين.

استنفار في أوروبا

وفي إسبانيا قفز عدد الوفيات إلى 342 والإصابات إلى 9900، كما أعلن عن إصابة عمدة مدريد بفيروس كورونا المستجد.

وفي فرنسا تم تسجيل 127 وفاة و5423 إصابة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب متلفز إن فرنسا ستفرض قيودا على الحركة ابتداء من اليوم الثلاثاء ولمدة 15 يوما على الأقل، كما أعلن إغلاق الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي.

وأمر وزير الداخلية الفرنسي 100 ألف عنصر من قوات الأمن بالانتشار في كامل البلاد لمراقبة احترام الإجراءات التي أعلنها ماكرون، وقال "سنعاقب كل من يخالف الإجراءات بغرامات مالية".

وقال مدير جهاز الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون إن بلاده تجد صعوبة في احتواء تفشي وباء كورونا في وقت تدرس فيه السلطات إن كانت ستطبق إغلاقا جزئيا.

كما أعلنت السلطات السويدية ارتفاع عدد الإصابات إلى 1032 إصابة، بينما وصل في الدانمارك إلى 898، وفي بلجيكا إلى 1058.

الولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة بلغ عدد الإصابات 4464، في حين بلغ عدد الوفيات 78 شخصا.

ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مصادر في البيت الأبيض أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إمكانية فرض حظر للتجوال في الولايات المتحدة.

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حالات جديدة في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 26 حالة.

مصر تعلّق الطيران

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية كإجراء وقائي على خلفية تفشي كورونا.



وقال مدبولي "سيتم تعليق حركة الطيران اعتبارا من يوم الخميس 19 مارس/آذار وحتى 31 مارس/آذار" الجاري بهدف التخفيف من احتمال تفشي الفيروس.

كما أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد الوفيات إلى 4 وتسجيل 40 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 166.

وأضافت أنه تم وضع 300 أسرة قيد الحجر الصحي في قرية بمحافظة الدقهلية بعد وفاة سيدة بفيروس كورونا.

تونس.. إجراءات جديدة

أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ غلق الحدود الجوية والبرية أمام كل الرحلات التجارية، وغلق كل الأسواق الأسبوعية، وتأجيل كل الفعاليات الرياضية بداية من الثلاثاء.

المغرب والجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية الاثنين تعليق كل الرحلات الجوية والبحرية من وإلى كامل أوروبا، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.



وكانت الحكومة الجزائرية قرّرت الأحد تعليق الرحلات الجوية والبحرية مع فرنسا، بدءا من الثلاثاء.



وسيرافق هذا "التعليق الاستثنائي" أيضا ترتيبات لإعادة المواطنين الذين يزورون حاليا الجزائر وفرنسا.

من جهة أخرى، قال مراسل الجزيرة إن السلطات المغربية سجلت 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 37.

أول وفاة بكورونا بالخليج

سجّلت البحرين اليوم أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمواطنة تبلغ من العمر 65 عاما، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، وهي الوفاة الأولى في منطقة الخليج.



وسُجّلت في دول الخليج الست نحو ألف إصابة بالفيروس، أكثرها في قطر حيث بلغت الإصابات 439، بينما بلغت في الكويت 123.

وأعلنت وكالة الأنباء القطرية قرارا بغلق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة والجمعة في قطر مؤقتا للحد من انتشار فيروس كورونا.

واتّخذت السلطات في الدول الست المجاورة لإيران قرارات وإجراءات صارمة، بينها وقف الرحلات الجوية.



12 حالة جديدة في تركيا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن بلاده رصدت 29 حالة إصابة جديدة بكورونا، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 47.

إسرائيل.. ارتفاع الحصيلة

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 298.

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إصابات جديدة في تايوان

أعلنت تايوان تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، في أكبر زيادة يومية رغم أن جميع المصابين الجدد وصلوا البلاد من الخارج.



وبلغ إجمالي عدد الإصابات في تايوان 67 حالة. ومن بين أحدث المصابين أشخاص عائدون من النمسا وألمانيا.

125 إصابة جديدة بماليزيا

أعلنت ماليزيا عن تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها مرتبط بحفل ديني حضره حوالي 16 ألف شخص.



وبذلك يرتفع عدد الإصابات الجديدة في البلاد إلى 553 لتظل الأكثر تضررا في منطقة جنوبي شرقي آسيا.

وأعلنت ماليزيا إغلاقا شبه كامل للبلاد لمدة أسبوعين لمحاصرة انتشار كورونا.

الفيروس يتسلل لأفريقيا

وفي أفريقيا تتالى الإعلانات عن الحالات الجديدة، وحتى الحين سجلت القارة 371 إصابة و8 وفيات.

وأعلنت وزيرة الصحة الصومالية اليوم الاثنين تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن صومالي قادم من خارج البلاد.

وفي رواندا قالت وزارة الصحة هناك إن عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد زاد إلى خمسة، ومنهم مواطن لم يسافر في الآونة الأخيرة.

وأعلن مسؤول بوزارة الصحة في ليبيريا أن البلاد سجلت أول حالة إصابة بكورونا اليوم الاثنين.

وأغلقت عدة دول أفريقية حدودها، وألغت الرحلات الجوية، وفرضت قيودا مشددة تتعلق بالدخول والحجر الصحي، في مسعى لاحتواء التفشي.