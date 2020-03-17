شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مرعب ومخيف ..أضخم ثعبان في العالم يلتهم تمساح شرس في غمضة عين.. ولكن عندما وصل إلى أحشائه كانت المفاجأة.. شاهد ما فعلت مخالب وأسنان الضحية (صور مرعبة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت صور صادمة لحظة ابتلاع ثعبان ضخم لتمساح عملاق بالكامل، بعد ان قضى على حياته بأحد المستنقعات الغامضة بأستراليا. وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، شوهد الثعبان وهي يبتلع التمساح الضخم بفكيه العريضين في مياه المستنقع بمدينة كوينزلاند الاسترالية، حيث لم يظهر من التمساح سوى أطرافه وذيله. Advertisements ويعد هذا الثعبان ثاني اضخم افعى بأستراليا واكثرها شراسة على الإطلاق، حيث تمكن من الفتك بالتمساح الضخم وأقدم على ابتلاعه. قد يعجبك

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