شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكويت تصحو الان على قرارات طارئة وصارمة .. وامير البلاد يفاجئ كل دول الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : * وداعا للسرطان والشيخوخة المبكرة ..هذا الشراب المنزلي البسيط يقيك من اخطر الامراض القاتلة ويعيد لك شبابك * هل تذكرون الاعلامي الشهير جورج قرداحي ..شاهدو المفاجأة التي اعلنها اليوم عن مايحدث داخل قناة mbc ..(فيديو صادم للجميع) * شاهد : قطعوا رأسها من الوريد للوريد وفصلوه عن جسدها ، ورغم ذلك قامت تجري على ساقيها وأصابت الجميع بالجنون (صورة مخيفة) • عـــــاجـــــل : لا داعي للخوف الآن ..شاهدو اول سيدة تحصل على جرعة لقاح فيروس كورونا .. وهذا هو موعد طرحة في الأسواق .."فيديو" • عاجـــل : إعلان طارئ من تركيا عن مفاجأة مرعبة وحدث صادم سيقتل الملايين !! Advertisements • شاهدو : أجمل مذيعة عربية تصاب بفيروس كورونا وتسقط على الارض اثناء البث المباشر ..(فيديو مؤلم) • إصابة زوجة مليادير سعودي كبير بفيروس كورونا .. شاهد كيف كانت ردة فعلها صادمة ..(فيديو) • تخلص من ضغط الدم وعسر الهضم وانتفاخ المعدة بهذة الطريقة السريعة والمشروب اللذيذ • ماذا يفعل شرب الماء الساخن على معدة فارغة .. شاهدو المفاجأة الصادمة التي يجهلها الكثير ..«فيديو» • عاجل : تركيا تعلن رسميا امتلاكها سلاح فتاك ومدمر..وبشار الاسد يستغيث بحليفه بوتين لانقاذه من الهلاك (صور) ---------------------------- �علن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم عن تكليف مجلس الوزراء وزراء الداخلية التنسيق مع وزارتي الخارجية والصحة بإيقاف اصدار جميع سمات الدخول والتأشيرات "فيزا" بحيث تكون محصوره من خلال البعثات الديبلوماسية في تلك الدول بعد اعتمادها من قبل الصحة.

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