شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير عاجل من الصين لكل سكان العالم.. اذا اصابك فيروس كورنا القاتل قم بهذا العمل البسيط فوراً وسوف تستعيد عافيتك بنفسك دون الحاجة للحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكد باحث مختص في مجال كورونا أن ما نُشر عبر موقع حول فعالية الغرغرة بالماء الدافئ والملح والخل ضد فيروس كورونا؛

لم يثبت علميًا، مشيرًا إلى أنها مجرد افتراضات بحاجة إلى إثبات علمي في المختبرات البحثية، مبينًا أن هناك تقريبًا ثلاث أوراق علمية أثبتت قوة الفيروس في التمكن من مناطق العدوى الأولية: الجيوب الأنفية والحلق والغدد اللعابية.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

* وداعا للسرطان والشيخوخة المبكرة ..هذا الشراب المنزلي البسيط يقيك من اخطر الامراض القاتلة ويعيد لك شبابك

* هل تذكرون الاعلامي الشهير جورج قرداحي ..شاهدو المفاجأة التي اعلنها اليوم عن مايحدث داخل قناة mbc ..(فيديو صادم للجميع)

* شاهد : قطعوا رأسها من الوريد للوريد وفصلوه عن جسدها ، ورغم ذلك قامت تجري على ساقيها وأصابت الجميع بالجنون (صورة مخيفة)

• عـــــاجـــــل : لا داعي للخوف الآن ..شاهدو اول سيدة تحصل على جرعة لقاح فيروس كورونا .. وهذا هو موعد طرحة في الأسواق .."فيديو"

• عاجـــل : إعلان طارئ من تركيا عن مفاجأة مرعبة وحدث صادم سيقتل الملايين !!

Advertisements

• شاهدو : أجمل مذيعة عربية تصاب بفيروس كورونا وتسقط على الارض اثناء البث المباشر ..(فيديو مؤلم)

• إصابة زوجة مليادير سعودي كبير بفيروس كورونا .. شاهد كيف كانت ردة فعلها صادمة ..(فيديو)

• تخلص من ضغط الدم وعسر الهضم وانتفاخ المعدة بهذة الطريقة السريعة والمشروب اللذيذ

• ماذا يفعل شرب الماء الساخن على معدة فارغة .. شاهدو المفاجأة الصادمة التي يجهلها الكثير ..«فيديو»

• عاجل : تركيا تعلن رسميا امتلاكها سلاح فتاك ومدمر..وبشار الاسد يستغيث بحليفه بوتين لانقاذه من الهلاك (صور)

----------------------------

وتفصيلاً، قال الدكتور بندر العصيميالباحث في مجال كورونا، وفقًا لـسبق، إن فيروس كورونا يدخل عن طريق الفم إلى الحلق، أو عن طريق الأنف إلى الجيوب الأنفية، ويبقى هناك لفترة غير معلومة، قد تكون ساعات وقد تمتد لأيام، لافتًا إلى أنها فترة الحضانة، والتي تمتد لخمسة أيام قبل ظهور الأعراض، حيث يتكاثر فيها الفيروس بشكل مبدئي، إلى أن ينزل للجهاز التنفسي السفلي. وتابع: بالطريق نفسه لا يعرف متى ينزل الفيروس للجهاز التنفسي، ويستمر في التكاثر حتى يصل إلى مرحلة التمكن من إحداث المرض، ثم تبدأ الأعراض بالظهور، ويكون المصاب ناقلاً للعدوى لشخص آخر، مشيرًا إلى أن اللعاب والمخاط والإفرازات التنفسية كلها قادرة على نقل العدوى.

وأضاف العصيمي:من غير المؤكد مقدرة الشخص على التخلص من الفيروس عن طريق الغرغرة بالماء وتنظيف الأنف، من الصعب جدًا الجزم بذلك، هناك تقريبًا ثلاث أوراق علمية أثبتت قوة الفيروس في التمكن من مناطق العدوى الأولية (الجيوب الأنفية والحلق، بل والغدد اللعابية)، واستمرار وجود الفيروس في العينات المأخوذة من هذه المناطق حتى قبل ظهور الأعراض وقبل نزول الفيروس إلى الرئتين. الا ان الخبير الصيني لي يوان سو وصف الغرغرة بالماء الدافيء بانها مفيدة وقعالة .

واضاف كل مريض يتعامل بحسب صحته وعمره وهذا العمل قد يكون مجديا لمن يتمتعون بصحة جيدة وقدرة كبيرة على مقاومة الامراض والفيروسات التي تحاول اقتحام اجسادهم