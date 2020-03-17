وداعا للسرطان والشيخوخة المبكرة ..هذا الشراب المنزلي البسيط يقيك من اخطر الامراض القاتلة ويعيد لك شبابك

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت دراسة أمريكية حديثة، نشرت نتائجها في مجلة "Anticancer Research"، خصائص فريدة للشاي، حيث أن المواد التي يحويها تجعله فريدا فعلا في قدرته على إبطاء الشيخوخة ووقف تطور الأمراض السرطانية.

وأجرى علماء من جامعة "سانت لويس" بالولايات المتحدة الأمريكية، مجموعة من التجارب العملية لدراسة أوراق الشاي، واتضح لهم أن تلك الأوراق تحتوي على عناصر دقيقة، ضرورية لنمو الجسم والوقاية من الأمراض.

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وكشفت النتائج أنه عند تناول شاي "أولونغ"، على سبيل المثال، وهو الشاي الصيني الذي يتعرض لعملية أكسدة خفيفة، ينخفض مستوى الالتهابات بشكل عام في جسم الإنسان، كما يساعد هذا الشاي في منع نمو خلايا السرطان بفعالية وسرعة.

كما أثبتت نتائج الاختبارات قبل السريرية فعالية تأثير مستخلص هذا الشاي على عينات من أورام الثدي الخبيثة، حيث يعتقد أخصائيو الأورام بأن تناول شاي أولونغ بصورة منتظمة ودورية، يخفضآ من مستوى السموم في الجسم بصفة عامة، ويخفض كذلك من التأثير السلبي لطرق العلاج المستخدمة في علاج الأورام على حالة الجسم، ويحسن من حالة أعضاء الجسم الداخلية.

وتشير الإحصائيات الصينية إلى أن تناول هذا الشاي يخف ض الإصابة بالأمراض السرطانية بنسبة 40 في المئة لذلك، يسعى الباحثون إلى الاستمرار في عملهم وتحديد تأثيره على نظام مناعة الجسم وكذلك الخصائص الأخرى للشاي.