شكرا لمتابعة خبر عن في ظل انشغال العالم بفيروس كورونا.. سعوديات بملابس فاضحة ودون حجاب.. يثرن موجة غضب واسعة بما فعلنه على سطح أعلى أبراج الرياض.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - في ظل انشغال العالم بفيروس كورونا.. سعوديات بملابس فاضحة ودون حجاب.. يثرن موجة غضب واسعة بما فعلنه على سطح أعلى أبراج الرياض.. شاهد

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب واسعة عقب تداول صورا لعدد من السعوديات يمارسن رياضة اليوغا فوق سطح أحد أبراج الرياض.

الصور المتداولة على نطاق واسع أظهرت عددا من السيدات، بملابس رياضية ضيقة (تعد في عرف المملكة المحافظة ملابس فاضحة) وقد كشفن عن شعورهن وهن يمارسن حركات الرياضة الشهيرة.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

في غاية الخطورة..صحيفة أمريكية تصعق الاماراتيين وترعب كل حكام دول مجلس التعاون الخليجي وتؤكد اصابة ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد بفيروس كورونا القاتل

في ظل انشغال العالم بفيروس كورونا.. سعوديات بملابس فاضحة ودون حجاب.. يثرن موجة غضب واسعة بما فعلنه على سطح أعلى أبراج الرياض.. شاهد

ليست السعودية ولا الامارات ولا مصر..دولة عربية تباغت الرئيس التركي اردوغان وتثير جنونه وتربك كل حساباته وتوجه له طعنة غادرة وترسل قوات لقتال الاتراك

هل تذكرون الطفلة "سحر" ابنة أبو حاتم نجم "باب الحارة"..شاهد كيف صعقت الجميع بجمالها وتحولت الى حورية تسير على الارض (شاهد صور مذهلة تسلب العقول)

ليست امريكا ولا روسيا ولا الصين..دولة عظمى تزف اسعد خبر للبشرية كلها وتوقف القلق العالمي وتعلن رسميا عن علاج فعال يقضي على فيروس كورونا خلال 3 ثوانٍ فقط

وزارة الخارجية الصينية تثير جنون العالم وترعب كل سكان الكرة الارضية وتصدر بيان رسمي صادم بشأن فيروس كورونا القاتل ( نص البيان الصيني المخيف )

تحذير صيني لكل سكان العالم.. اذا اصابك فيروس كورنا القاتل قم بهذا العمل البسيط فوراً وستسعيد عافيتك بنفسك دون الحاجة للحجر الصحي

7 دول تسمح للمرأة بالزواج باكثر من رجل، وهذه الدولة الوحيدة في العالم تسمح للمرأة ان تتزوج مجموعة من الاخوة مرة واحدة..والمفاجئة لمن ينسب الطفل اذا انجبت المرأة

عاجل وخطير جدا..المملكة تقوم بتسليم علماء اسرائيل وبريطانيا اكثر من 200 مسافر يمني لاختبار تجارب مكافحة كورونا عليهم

وردنا الان ..خبر صاعق من منفذ الوديعة يقصم ظهر كل المغتربين اليمنيين واعلان رسمي باغلاق المنفذ في وجه الداخلين الى الاراضي السعودية او المغادرين منها

Advertisements

بريطانيا تصعق العالم وترعب كل سكان الكرة الارضية وتؤكد ان فيروس كورونا المرعب سيقتل 40 مليون قبل الحصول على المناعة ضد الفيروس الفتاك( تفاصيل مرعبة)

خبير صيني يزف اروع خبر جعل كل العائلات تبكي من شدة الفرح بشأن فيروس كورونا القاتل لحماية الاطفال ( لن تصدق كيف تحمي الام أطفالها من الفيروس الفتاك)

ليس محمد بن نايف ولا الوليد بن طلال..أمريكا تصعق الملك سلمان وتهز عرش المملكة وتتخلى عن محمد بن سلمان وتفضل هذا الامير ليكون حاكما للسعودية

وردنا الان ..المملكة تباغت الجميع وتثير رعب كل المقيمين فيها وتعلن رسميا اول وفاة لمصاب بفيروس كورونا القاتل..تعرف على جنسية المتوفي بالفيروس القاتل

وأشار متداولو الصور إلى أن هذه الصور التقطت من على مهبط الهيلكوبتر في أحد أعلى أبراج الرياض ارتفاعًا.

وتسببت الصور في موجة غضب واسعة بين السعوديين خاصة وأنها لا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع عادات وتقاليد السعوديين.

وعبرت سارة بنت سعود عن غضبها من هكذا مشهد:”وماهي الاضافه اللتي سيضيفونها للبد بهذا التصرف الغير مألوف، هناك صالات على الارض مخصصة يمارسن فيها اليوجا”

وكتب حساب “الله ينصرنا” الذي يبدو أن يعود لجندي سعودي مرابط على الحد الجنوبي:”انا مرابط في عدن في عاصفة الحزم واعادة الامل والله ان الشعب ناسينا وتفكيرهم بالبوليفارد والاغاني والحفلات والمباريات واخيراً يمجدون اليوغا الى اين نحن ذاهبون الله يجعل مانقوم به خالص لوجه الله”

وعلق البعض عن هذه المشاهد دون اعتبار وأتعاظ بفيروس كورونا الذي اشغل العالم لا يزال فيروس كورونا يشغل وسائل الإعلام العالمية لكونه الحدث الأخطر الذي يهزّ العالم بأسره وليس الصين فقط، لتأثيره على الصحة العالمية والاقتصاد الدولي والسياسات بين الدول وجميع المجالات الحياتية.

وعلق ناشط ثالث منتقدا ظاهرة التبرج التي انفجرت داخل المجتمع السعودي:”اول كنا نعد الكاشفات من قلتهم الحين ندور المحجبات”

وتتزامن جرعة الترفيه المكثفة في السعودية، مع حملة “اعتقالات” شملت نشطاء ورجال دين، أغلبهم ممن دعوا في الأساس إلى تلك الإصلاحات، بجانب آخرين انتقدوا الهيئة العامة للترفيه، وفق تقارير حقوقية.

ولا تفصح السلطات عن أعداد “المعتقلين” في سجونها على خلفية حرية الرأي، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الإطلاع على أوضاعهم، مما يُثير شكوكًا كثيرة في هذا الملف.

وفي 2017، بدأت السعودية حملة اعتقالات استهدفت شخصيات أكاديمية ودينية بارزة منهم: سلمان العودة، ناصر العمر، عوض القرني، علي العمري، إضافة إلى اعتقال شعراء ومفكّرين منذ سنوات، لمخالفتهم رأي السلطة الحاكمة.

وضمن رؤيتها التنموية “السعودية 2030″، تستهدف المملكة زيادة مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 بالمئة إلى 6 بالمائة.

وقال ولي العهد، محمد بن سلمان، عام 2017، إن المملكة تستهدف توطين 50 بالمائة من قطاع الترفيه، إذ ينفق المواطنون السعوديون سنويًا 22 مليار دولار على الترفيه في الخارج.

وأعلنت هيئة الترفيه، في فبراير 2018، أنها تنوي استثمار 64 مليار دولار في القطاع الترفيهي، خلال السنوات العشر المقبلة.