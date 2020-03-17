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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الطفلة "سحر" ابنة أبو حاتم نجم "باب الحارة"..شاهد كيف صعقت الجميع بجمالها وتحولت الى حورية تسير على الارض (شاهد صور مذهلة تسلب العقول)

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