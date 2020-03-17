شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطورة..صحيفة أمريكية تصعق الاماراتيين وترعب كل حكام دول مجلس التعاون الخليجي وتؤكد اصابة ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد بفيروس كورونا القاتل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..صحيفة أمريكية تصعق الاماراتيين وترعب كل حكام دول مجلس التعاون الخليجي وتؤكد اصابة ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد بفيروس كورونا القاتل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في غاية الخطورة..صحيفة أمريكية تصعق الاماراتيين وترعب كل حكام دول مجلس التعاون الخليجي وتؤكد اصابة ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد بفيروس كورونا القاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.