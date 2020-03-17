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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست امريكا ولا روسيا ولا الصين..دولة عظمى تزف اسعد خبر للبشرية كلها وتوقف القلق العالمي وتعلن رسميا عن علاج فعال يقضي على فيروس كورونا خلال 3 ثوانٍ فقط

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