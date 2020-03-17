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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصف حوثي جديد على حيس الثلاثاء 17 مارس 2020 الخليج 365 انتهكت مليشيا الحوثي الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة، بقصف عشوائي وهستيري جديد، وأكدت المصادر المحلية في حيس أن القصف جاء موجه للأحياء السكنية ومنازل المواطنين.

Advertisements وأضافت المصادر أن عملية القصف خلفت حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء القاطنين في منازلهم. يأتي تصعيد المليشيات الإرهابية على الأحياء السكنية بعد الصفعات والخسائر الفادحة التي تلقتها على سواعد القوات المشتركة في مزارع الحسينية ومديريتي التحيتا والدريهمي عقب محاولات تسلل فاشلة.

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