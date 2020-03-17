الزنداني: توصّلنا للقاح يقضي على كورونا في 72ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الزنداني: توصلنا للقاح يقضي على كورونا في 72ساعة

الثلاثاء 17 مارس 2020

الخليج 365

قال محمد عبدالمجيد الزنداني المؤسس لجامعة الإيمان باليمن ومؤسس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مكة المكرمة، علي حسابة الشخصي بـ"فيس بوك"، أنه تم التوصل للقاح خاص لعلاج كورونا، مؤكداً أن العلاج ناجح وينهي على المرض خلال 72ساعة فقط.

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يأتي منشوره كالاتي: "بعد إلحاح الكثير من الأصدقاء عليّ بالسؤال عن مسألة التوصّل للقاح خاص بعلاج كورونا، فإننا بفضل الله وتوفيقه قد توصلنا لعلاج ناجع يقضي على الفيروس وعلى أعراضه في فترة لا تتجاوز 72 ساعة،ونحن الآن بصدد استكمال الإجراءات البحثية له في إحدى الجامعات البحثية التركية بعد توقيع عقد الاتفاقية معها"

واستكمل: "وقريبًا بإذن الله وتيسيره بعد استكمال الإجراءات الروتينية للبحث العلمي له في هذه الجامعة وفي مدّة لا تتجاوز الشهر بإذن الله سيتم رفع النتائج لوزارة الصحة من قِبل هذه الجامعة نسأل الله العون والتوفيق والسداد"