رابطة علماء اليمن توصي المواطنين بالحذر وضرورة الوقاية من كورونا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أوصت رابطة علماء اليمن، الاثنين، جميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والعمل بأسباب السلامة والأخذ بعين الاعتبار بتوصيات الدولة للوقاية من وباء كورونا. وأكدت رابطة علماء اليمن في بيان لها على القيام بكل أسباب منع انتشار كورونا والحفاظ على النظافة والطهارة والتعاطي معها بجدية. وكانت اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة أقرت في اجتماعها الاخير إغلاق المنافذ البرية أمام جميع المسافرين لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم 16 مارس، كما علقت الدراسة والامتحانات في جميع المدارس والجامعات والمعاهد حتى إشعار آخر. ووجهت بإلغاء العمل بنظام البصمة في كافة مرافق الدولة والمؤسسات العامة والخاصة واتخاذ بدائل أخرى.

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