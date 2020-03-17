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عدن - ياسمين التهامي - باكستان تسجل 130 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى .تفاصيل.

جديد اب برس​

عاجل : قناة الـ"BBC" تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر المرعب بخصوص انتشار فيروس كورونا حول العالم والسبب الرئيسي لانتشاره بهذه السرعة

ورد الآن : "وزارة الصحة السعودية" تكشف عن عدد كبير ومفجع إصابة بفيروس كورونا لم يتوقعه الجميع ولم يخطر على بال أحد

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عت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 184 حالة بعد تسجيل 130 إصابة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، منها 115 إصابة في إقليم السند الجنوبي، و15 إصابة في إقليم خيبر بختونخواه الشمالي. وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند ميران يوسف في تصريح مساء اليوم الاثنين، إن إجمالي الإصابات في الإقليم قد ارتفعت إلى 150 حالة، موضحاً أن جميع الإصابات الجديدة ظهرت في أشخاص عادوا مؤخراً من إيران. من جانبه، أوضح وزير الصحة في حكومة إقليم خيبر بختونخواه تيمور خان أن الإصابات الجديدة في الإقليم ظهرت في الأشخاص الذين عادوا من إيران، موضحاً أنه تم نقل جميع الإصابات الجديدة في المستشفى المخصص للمصابين بفيروس كورونا في مدينة ديرة إسماعيل خان. وبحسب الإحصاء الصادر عن الحكومة الباكستانية يوجد حالياً 150 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في إقليم السند الذي يعد الأكثر تضرراً بالفيروس في باكستان، ثم إقليم خيبر بختونخواه حيث يوجد فيه 15 مصاباً، ويليه إقليم بلوشستان الذي يوجد فيه 10 مصابين، بالإضافة إلى مصابين اثنين في العاصمة إسلام آباد، وخمسة مصابين في إقليم جيلجيت بلتستان، ومصابين اثنين في إقليم البنجاب، ولم تظهر حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا في إقليم كشمير.