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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مصادر طبية يمنية تعلن عن "الكارثة العظمى" لفيروس كورونا وتفاجئ الجميع، وتكشف بالأسم عل المناطق الأكثر ضرراً من الفيروس والتي سيكون من نصيبها تسجيل أرقام جنونية من إصابات كورونا

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : مصادر طبية يمنية تعلن عن "الكارثة العظمى" لفيروس كورونا وتفاجئ الجميع، وتكشف بالأسم عل المناطق الأكثر ضرراً من الفيروس والتي سيكون من نصيبها تسجيل أرقام جنونية من إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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