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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وهام:حصار بري وبحري وجوي في اليمن...والغاء نظام العمل وقرارت غير مسبوقة

جديد اب برس​

عاجل : قناة الـ"BBC" تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن هذا الخبر المرعب بخصوص انتشار فيروس كورونا حول العالم والسبب الرئيسي لانتشاره بهذه السرعة

ورد الآن : "وزارة الصحة السعودية" تكشف عن عدد كبير ومفجع إصابة بفيروس كورونا لم يتوقعه الجميع ولم يخطر على بال أحد

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دان اليمني الرئيسية/أخبار اليمن الآن أخبار اليمن الآنالميدان اليمنيمميز ورد الآن: إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن وإلغاء نظام العمل.. قرارات عاجلة وصارمة وغير مسبوقة منذ 12 ثانية إغلاق كافة المنافذ في اليمن إغلاق كافة المنافذ في اليمن الميدان اليمني – خاص أصدرت اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة في صنعاء، الإثنين، قرارات جديدة أكثر صرامة قضت بإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام المسافرين لمدة أسبوعين وتعليق الدراسة والامتحانات في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات حتى إشعار آخر. وقضت القرارات بإلغاء العمل بنظام البصمة وتكليف وزارة الداخلية التابعة للحوثيين باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة والمناسبة في كافة السجون لحماية النزلاء. وتم توجيه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحوثيين في صنعاء بتسخير كافة الإمكانيات التقنية وخدمات الاتصالات لبث الرسائل التوعوية والأرقام المجانية وفقا لما تقترحه وزارة الصحة إغلاق كافة المنافذ في اليمن وحملت اللجنة العليا للأوبئة الحكومة الشرعية ودول التحالف والخطوط الجوية اليمنية مسئولية تفشي وباء كورونا وذلك من خلال مضاعفة عدد الرحلات في الوقت الذي أغلقت دول العالم مطاراتها تجنباً للفيروس. وتأتي هذه الإجراءات بعد يوم واحد من اتخاذ جماعة الحوثي لعدد من الإجراءات الاحترازية المماثلة كتعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات وإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة. وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس. وينتشر الفيروس اليوم في أكثر من نصف دول العالم، لكن أكثر وفياته وحالات الإصابة الناجمة عنه توجد بالصين وإيران وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا. وزاد الانتشار في الدول العربية، خاصةً بلدان الخليج العربي المجاورة لليمن؛ مع توسُّع انتشاره في إيران، بسبب وقوعها على الضفة المقابلة للخليج العربي ووجود حركة تنقُّل واسعة معها. إغلاق كافة المنافذ في اليمن وكشفت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا، حتى يوم الإثنين الموافق 16 مارس الجارى بلغت 164837 حالة، ووفاة 6470 شخص، كما انتشر الفيروس حتى الآن في 146 دولة. وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا “جائحة” أو “وباء عالمي”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.