شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول لوقت طويل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُضطر الكثيرون إلى حبس البول من وقت لآخر، نظراً لانشغالهم في العمل، أو تواجدهم في أماكن يصعب معها الوصول إلى دورة المياه، ويمكن أن يكون هذا الأمر مقبولاً، شرط أن لا يتحول إلى عادة يومية.

تعمل الكليتان على تصفية السوائل الزائدة والسموم من الدم، وتقوم بطرحها خارج الجسم، لكن البول يتوقف في محطة أخيرة قبل ذلك وهي المثانة، والتي تستوعب عادة ما بين كوب إلى كوبين من الماء بشكل مريح، لكن الاعتياد على حبس البول، يمكن أن يؤدي إلى توسيع المثانة لتستوعب كمية أكبر من ذلك.



وتشير دراسة حديثة، إلى أن الممرضات اللواتي يحبسن البول لوقت طويل بسبب قيود عملهن، تتوسع لديهن المثانة إلى ضعفي حجمها تقريباً، دون أن يعانين من أية مشاكل.

لكن هذا لا يعني أن بإمكانك حبس البول بشكل دائم دون مضاعفات أخرى، فالمثانة ليست الوحيدة التي ستتمدد نتيجة لذلك، فهناك عضلات تتوضع خارج المثانة، ومهمتها السيطرة على تدفق البول، يمكن أن تتمد أيضاً في حال المداومة على حبس البول، ومع مرور الوقت، يصبح من الصعب السيطرة على هذه العضلات.

وعلى الرغم من أن هذا الأمر نادر الحدوث، ويحتاج ربما إلى سنوات طويلة من التعود على حبس البول، إلا أن حدوثه أمر غير مرغوب، ويترافق مع العديد من المواقف المحرجة والخطيرة، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يخرج البول من تلقاء نفسه عند امتلاء المثانة، كما يمكن أن يؤدي إلى حالة تعرف باحتباس البول، حيث تبقى المثانة ممتلئة لوقت طويل، دون أن يتمكن المريض من تفريغها.

وبما أن المثانة عبارة عن كيس دافئ ومملوء بنفايات الجسم، فهي بيئة خصبة مثالية للبكتيريا المسببة للالتهابات، والأسوأ من ذلك، فالاحتفاظ بالبول في المثانة لوقت طويل، يمكن أن يؤدي إلى عودة السوائل إلى الكليتين، وبالتالي الإصابة بفشل كلوي يمكن أن يقود في النهاية إلى الموت، بحسب موقع إندي 100.

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