اخبار الخليج / اخبار اليمن

كورونا يشعل حرب شوارع بين مئات القرود بسبب ‘‘موزة’’ (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يشعل حرب شوارع بين مئات القرود بسبب ‘‘موزة’’ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لشجار بين مئات القرود في تايلند على ثمرة موز، وتحديدا في مقاطعة لوبوري التي تشهد عادة أعدادا كبيرة من السياح.

 

أخبار جديدة من الخليج 365:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عادة ماتحظى هذه القرود بالكثير من الموز الذي يقدمه لهم السياح، إلا أن تراجع عدد السياح بسبب كورونا، أدى لنقص في الطعام المقدم للقردة.

 

 

 

 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشجار كان بين مجموعتين، تعيشان بشكل منفصل، أحدها في المعبد والأخرى في المدينة، ونتيجة لنقص الطعام أدى ذلك لنزوح مجموعة إلى حدود المجموعة الأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يشعل حرب شوارع بين مئات القرود بسبب ‘‘موزة’’ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا