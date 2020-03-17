شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يشعل حرب شوارع بين مئات القرود بسبب ‘‘موزة’’ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لشجار بين مئات القرود في تايلند على ثمرة موز، وتحديدا في مقاطعة لوبوري التي تشهد عادة أعدادا كبيرة من السياح. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ عادة ماتحظى هذه القرود بالكثير من الموز الذي يقدمه لهم السياح، إلا أن تراجع عدد السياح بسبب كورونا، أدى لنقص في الطعام المقدم للقردة. وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشجار كان بين مجموعتين، تعيشان بشكل منفصل، أحدها في المعبد والأخرى في المدينة، ونتيجة لنقص الطعام أدى ذلك لنزوح مجموعة إلى حدود المجموعة الأخرى.

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