شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق ذهبية لاستخدام الليمون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد الليمون أحد أنواع الفاكهة الحمضيّة، وهو يعتبر ثالث أهم محصول من الحمضيات بعد البرتقال واليوسفي.

وقد عملت العديد من الأبحاث العلميّة على دراسة تأثيراته الصحيّة، والذي وُجد أنّه يعتبر غنيّاً بالمركبات الفينوليّة (Phenolic compounds) والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائيّة والزيوت الأساسيّة والكاروتينات.

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ويعتبر من ثمار الفاكهة الهامّة لصحة الإنسان، وفيما يلي بعد الاستخدامات الذهبية لثمار الليمون:

اولا: المكونات:

كوب من الماء.

ليمون.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

الطريقة:

أضف عصير الليمون إلى كوب من الماء الدافىء ثم أضف عسل النحل و اخلط جيدا حتى الذوبان.

الفائدة:

تساعد على فقد الوزن.

تعطي طاقة للجسم بفضل عسل النحل.

يساعد على الحرق و خاصة لمرضى السكر.

ثانيا: المكونات:

كوب من الماء.

ليمون.

ملعقة من القرفة المطحونة.

الطريقة:

أضف القرفة إلى الماء و اتركها طوال الليل. فى الصباح أغلى الماء و القرفة. أضف الليمون. تناولها بعد أن تبرد جيدة جدا للتخسيس.

الفائدة:

القرفة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول فى الدم.

كما أنها لها خواص مضاد للميكروبات.



ثالثا: المكونات:

كوب من الماء.

ليمون.

بعض أوراق النعناع.

الطريقة:

ضع ورق النعناع فى الماء ثم أضف عصير الليمون. هذا الخليط يساعد على التخسيس.

الفوائد:

النعناع غني بمضادات الأكسدة.

يهدى جدران الأمعاء.

يقى من نزلات البرد و الحساسية و يخفف الألم.