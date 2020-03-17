شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ارتعشت بشدة وسقطت أرضا على الهواء مباشرة.. أعراض كورونا تظهر على مراسلة لبنانية شهيرة أثناء تقرير تلفزيوني وهذا مصيرها (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقطت مراسلة قناة الجديد على الهواء مباشرة، أثناء تغطيتها للأحداث في لبنان، وما يجري حول المصابين بفيروس كورونا.

ويظهر الفيديو المذيعة وهي ترتدي كمامة، ثم تتمايل من شدة الإجهاد، لتقع على الأرض مباشرة، حيث نوهت القناة أن ذلك بسبب الإجهاد. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​

وعلقت القناة بالقول : " ربما بسبب الإرهاق .. سقوط مراسلة تلفزيون الجديد خلال تغطيتها إجراءات مكافحة كورونا عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا.

وانتشر مقطع الفيديو بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق العميد ركن أحمد رحال على سقوط المراسلة بالقول: " مراسلة تلفزيون الجديد تسقط على الهواء مباشرة.

وأضاف رحال : ما زالت حكومة حزب الله تكذب وتنافق بالأرقام الحقيقية لإصابات الكورونا كما حكومة ملالي طهران".

يذكرؤ أنه ترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن إصابة حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني بإصابته بفيروس كورونا.

وكانت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوق كتبت على حسابها في تويتر : " تداولت أوساط إعلامية عن إصابة حسن نصرالله بفيروس كورونا بعد استقباله وفداً رفيع المستوى قادماً من طهران وذلك قبل زيارة وفد البنك الدولي إلى لبنان بأسابيع" .

وأضافت معلوف أن هناك تعتيما مطلقا على صحة حسن نصرالله بعد زيارة لاريجاني على رأس وفد تبين فيما بعد أن أحدهم مصاب بالفيروس.

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