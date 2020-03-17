شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قصف صاروخي يستهدف معسكر للشرعية في مارب وسقوط ضحايا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - افاد مصدر عسكري "كريتر سكاي " قبل قليل بوقوع انفجار عنيف هز محافظة مأرب شرق البلاد. وقال مصدر لكريتر سكاي: سمع انفجار عنيف ناتج عن سقوط صاروخ في الاطراف الشمالية لمعسكر صحن الجن.

وتابع قائلا ان التفاصيل المتوفرة الاولية سقوط 5 جرحى تم اسعافهم للمستشفى العسكري. واختتم بالقول ان الصاروخ يرجح اطلقه الحوثيين من تمركزهم في نهم --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : * هل تذكرون الاعلامي الشهير جورج قرداحي ..شاهدو المفاجأة التي اعلنها اليوم عن مايحدث داخل قناة mbc ..(فيديو صادم للجميع) * شاهد : قطعوا رأسها من الوريد للوريد وفصلوه عن جسدها ، ورغم ذلك قامت تجري على ساقيها وأصابت الجميع بالجنون (صورة مخيفة) • عـــــاجـــــل : لا داعي للخوف الآن ..شاهدو اول سيدة تحصل على جرعة لقاح فيروس كورونا .. وهذا هو موعد طرحة في الأسواق .."فيديو" • عاجـــل : إعلان طارئ من تركيا عن مفاجأة مرعبة وحدث صادم سيقتل الملايين !! Advertisements • شاهدو : أجمل مذيعة عربية تصاب بفيروس كورونا وتسقط على الارض اثناء البث المباشر ..(فيديو مؤلم) • إصابة زوجة مليادير سعودي كبير بفيروس كورونا .. شاهد كيف كانت ردة فعلها صادمة ..(فيديو) • تخلص من ضغط الدم وعسر الهضم وانتفاخ المعدة بهذة الطريقة السريعة والمشروب اللذيذ • ماذا يفعل شرب الماء الساخن على معدة فارغة .. شاهدو المفاجأة الصادمة التي يجهلها الكثير ..«فيديو» • عاجل : تركيا تعلن رسميا امتلاكها سلاح فتاك ومدمر..وبشار الاسد يستغيث بحليفه بوتين لانقاذه من الهلاك (صور) ----------------------------

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