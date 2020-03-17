 هل تذكرون الاعلامي الشهير جورج قرداحي ..شاهدو المفاجأة التي اعلنها اليوم عن مايحدث داخل قناة mbc ..(فيديو صادم للجميع)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعتبر الإعلامي جورج قرداحي أن ماحدث له من وقف للتعامل معه من قبل فضائية MBC يُعد أكثر المواقف التي تعرض فيها للظلم – على حد قوله -.

وقال قرداحي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي “أكثر حالة ظلم شعرت فيها لما MBC قررت وقف التعامل معي بسبب مواقفي السياسية من الربيع العربي وسوريا والمقاومة في لبنان”.

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