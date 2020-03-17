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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا..المملكة تقوم بتسليم علماء اسرائيل وبريطانيا اكثر من 200 مسافر يمني لاختبار تجارب مكافحة كورونا عليهم

قالت مصادر دبلوماسية جنوبية ان السلطات في المملكة الاردنية الهاشمية نقلت مسافرين يمنيين الى محجر صحي في البحر الميت بالقرب من إسرائيل.

وأوضحت المصادر أن المحجر الصحي يشرف عليه أطباء وعلماء إسرائيليين، وأيضا بريطانيين، الى جانب أردنيين.

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وأشارت المصادر الى ان المحجر هو معمل مختبري عملاق يتم فيه ابتكار الاختراعات واجراء الفحوصات العالمية الى جانب كونه حقل تجارب للبحوث الطبية العلمية الحديثة.

واستغربت المصادر من قيام السلطات الأردنية نقل الركاب اليمنيين الى المحجر الصحي في البحر الميت، بحجة مكافحة فيروس كورونا.

واعتبر المصدر الدبلوماسي ان تصريحه يعد بلاغا لمكتب رئاسة الجمهورية وحكومة الشرعية، من اجل إيقاف هذه الجريمة الإنسانية بحق اكثر من 200 مسافر يمني.

وقالت المصادر ان رحلة طيران اليمنية التي اقلت مسافرين يمنيين اليوم الاثنين الى مطار الملكة علياء بالعاصمة الاردنية عمان بعضهم محطة ترانزيت وآخرون وجهم عمان ، جميعهم قامت السلطات الاردنية بنقلهم الى فندق بالبحر الميت كمحجر صحي على نفقة الحكومة الاردنية لفترة 14 يوما.

وقال مصدر بين المسافرين الذين وصلوا عمان ضمن الرحلة ان السلطات الأردنية عممت منشورا لجميع شركات الطيران،(تنشر عدن تايم نسخة منه) طالبت فيه بأن يعمموه لكل المسافرين إلى الأردن قبل سفرهم حتى يكونوا على دراية تامة بأنه سوف يتم حجزهم في المحاجر الصحية المخصصة بحسب توجيهات وزارة الصحة الأردنية حال وصولهم إلى عمان ولمدة 14 يوماً كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كرونا.

ويقضي منشور السلطات الاردنية أن يقوم كل المسافرين بالتوقيع على هذا التعميم في بلادهم حتى يكونوا على دراية كاملة بما جاء فيه قُبيل سفرهم، مشيرا أن شركة طيران اليمنية تجاهلت هذا التعميم ولم تخبر المسافرين به عبر مكاتبها لبيع التذاكر والمنافذ الجوية إهمالاً وجشعاً منها كعادتها والإستهتار بأرواح المسافرين ، حسب تعبيره.

وادخل اليمنيون غرف فندق ماريوت في البحر الميت المستخدم حالياً كمحجر صحي والذي وضع فيه اليمنيين الواصلين إلى الأردن في رحلة اليوم على حساب الحكومة الاردنية.