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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزارة الخارجية الصينية تثير جنون العالم وترعب كل سكان الكرة الارضية وتصدر بيان رسمي صادم بشأن فيروس كورونا القاتل ( نص البيان الصيني المخيف )

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