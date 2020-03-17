قيادي حوثي يقتل امرأة ويصيب زوجها إصابة خطيرة بمحافظة إب

قتلت امرأة، وأصيب زوجها، برصاص أحد القيادات التابعة لمليشيا الحوثي، في محافظة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي، المدعو غازي الرعوي، الاثنين، فتح النار، على الحاج قاسم أحمد ناجي، وزوجته، التي توفت على الفور، فيما أصيب هو إصابة خطيرة، نقل على إثرها، إلى أحد المستشفيات بمدينة إب.
وبحسب المصادر، فقد وقعت الجريمة في منطقة شبان، جنوب مدينة إب.
ولم توضح المصادر الأسباب والملابسات التي دفعت القيادي الحوثي لارتكاب هذه الجريمة البشعة.
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