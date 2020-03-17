شكا مستفيدون من برنامج الغذاء العالمي في محافظة ذمار، وسط اليمن، قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بفرض اتاوات مالية عليهم مقابل حصولهم على المساعدات.



وقال المواطنون إن ميليشيا الحوثي بالمحافظة فرضت مبلغ (1000) ريال على كل مستفيد من المعونات الانسانية، كدعم مالي لإعداد قوافل غذائية لمقاتليها في الجبهات.



وأضاف المستفيدون أن المليشيات الحوثية تلزمهم بدفع المبلغ قبل استلام المعونات ومن يرفض يُحرم من السلة الغذائية.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت الخميس، عزمها توقيف المساعدات الانسانية في مناطق سيطرة الحوثيين مع نهاية الشهر الجاري، جراء العراقيل التي تضعها المليشيا أمام الجهات المانحة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يفرضون مبالغ مالية على المستفيدين من برنامج الأغذية العالمي بذمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.