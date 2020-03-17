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التعاون الخليجي يؤكد على دعمه للحل السياسي في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التعاون الخليجي يؤكد على دعمه للحل السياسي في اليمن

الثلاثاء 17 مارس 2020

التعاون الخليجي يؤكد على دعمه للحل السياسي في اليمن

الخليج 365

شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، على الموقف الثابت لمجلس التعاون في إنهاء الأزمة في اليمن.

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وأكد، خلال استقباله سفير المملكة العربية لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، اليوم الاثنين، أن مجلس التعاون يتمسك بإنهاء الأزمة في اليمن من خلال الحل السياسي، مشيدا بجهود المملكة من دعم إغاثي وإنساني.

 

بدروه، أعرب السفير محمد آل جابر عن تقديره البالغ لجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون على التوصل إلى الحل السياسي المنشود.

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