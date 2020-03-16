شكرا لبحثكم عن خبر يمني يشنق نفسه في السعودية حزنا على ابنه! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان مغترب يمني بالسعودية اقدم على ازهاق روحه شنقاً بعد ان كان يعاني من حالة اكتئاب شديدة .
واضافت المصادر ان المغترب اليمني كان قد فقد احد ابناءه قبل خمسة اشهر بعد ان قام ابنه ذوالـ 16 عام على الانتحار شنقا بالعاصمة صنعاء بسبب خلاف مع والده .
واشارت المصادر ان والد الشاب دخل في حالة اكتئاب بعد انتحار ابنه , فقام شقيقه بأخذه الى السعودية للعمل في محاوله منه لإخراج اخيه من حالته النفسية وحزنه الشديد على فقدان ابنه , ولكن فوجئت الأسرة اليوم بخبر لحاقه بأبنه وبنفس الطريقة .
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