شكرا لبحثكم عن خبر يمني يشنق نفسه في السعودية حزنا على ابنه! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان مغترب يمني بالسعودية اقدم على ازهاق روحه شنقاً بعد ان كان يعاني من حالة اكتئاب شديدة .

واضافت المصادر ان المغترب اليمني كان قد فقد احد ابناءه قبل خمسة اشهر بعد ان قام ابنه ذوالـ 16 عام على الانتحار شنقا بالعاصمة صنعاء بسبب خلاف مع والده .

واشارت المصادر ان والد الشاب دخل في حالة اكتئاب بعد انتحار ابنه , فقام شقيقه بأخذه الى السعودية للعمل في محاوله منه لإخراج اخيه من حالته النفسية وحزنه الشديد على فقدان ابنه , ولكن فوجئت الأسرة اليوم بخبر لحاقه بأبنه وبنفس الطريقة .