شكرا لبحثكم عن خبر على خطى «شبوة» : تفتيش حاويات إماراتية في «سقطرى» .. والمفاجأة في نوع حمولتها (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اخضعت الأجهزة الأمنية في ميناء سقطرى اليوم ، حاويات إماراتية للتفتيش.

وقالت مصادر محلية لـ " أحداث نت " أن أجهزة الأمن في ميناء سقطرى رفضت ضغوط مندوب الإمارات في محافظة أرخبيل سقطرى العميد خلفان المزروعي، بعدم تفتيش حمولة الحاويات التي وصلت إلى الميناء.

وأضافت المصادر بأن، أبطال قوات الأمن قاموا بتفتيش الحاويات ، ليكتشفوا بأن حمولتها تتضمن سيارات مجهزة تجهيز عسكري ، واسلحة مختلفة .

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وأفادت المصادر بأن قوات الأمن تحفظت على الحمولة ورفعت تقرير للسطة المحلية بالمحافظة، بالواقعة، وتقرير اخر لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري.

وتأتي هذه الخطوة على خطى محافظة شبوة التي نفذت فيها قوات الأمن العديد من عمليات التفتيش لشحنات ومركبات إماراتية كانت تحمل على متنها أسلحة مختلفة بينها طائرات مسيرة.