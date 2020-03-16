شكرا لبحثكم عن خبر عاجل هكذا تعمدت حكومة " معين عبدالملك" بادخال فيروس كورونا الى عدن لهذا السبب ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في تقاعس واضح واهمال متعمد من قبل حكومة معين عبدالملك وتواطئ واضح من قبل سلطات مطار عدن الدولي بادخال فيروس كورونا الى اليمن عبر العاصمة المؤقتة عدن، بعد تخلى وزارة الصحة عن القيام بمسؤوليتها في فحص المسافرين القادمين من دول ينتشر فيها فيروس كورونا.

حيث وصلت صباح اليوم الاثنين دفعة من المسافرين القادمين من مصر ولم يتم اجراء فحوصات او حجر صحي لهم وقد غادروا مطار عدن الى منازلهم ومناطق سكنهم.

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وفي الوقت التي استنفرت دول العالم في مواجهة المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فايروس كورونا وترجتمتها على ارض الواقع، بعكس اليمن الذي اتخذ الاجراءات اللازمة عبر وسائل الاعلام وتخصيص ميزانيات لمواجهة الفيروس ولكن لا وجود لها على ارض الواقع وتم ادخل مسافرين قادمين من مصر الى اليمن دون ان يخضعون لفحص او حجر صحي.

وسبق ان اطلق مطار عدن قبل يومين مناشدة للتحالف العربي والمنظمات الدولية لتوفير المستلزمات الخاصة والطبية لفحص المسافرين للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويأتي التقاعس الحكومي لاعضاء حكومة معين عبدالملك بتواطئ مع الانتقالي في ادخال مصاب بفيروس كورونا الى عدن من اجل الحصول على اموال كمساعدات لمواجهة كورونا بعد ظهور اول حالة مشتبه باصابتها بفيروس كورونا في عدن.