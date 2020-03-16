شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يعلن عن عملية عسكرية نوعية في «الحزم» (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت قوات الجيش، اليوم، مقتل ستة من مسلحي جماعة الحوثي، في كمين محكم شرق مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله، إن “أبطال الجيش الوطني نفّذوا كميناً محكماً ضد مجموعة من عناصر المليشيات، ما أدى إلى مقتل 6 منهم، وأسر آخرين، ومصادرة الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم”.

وأضاف المصدر: “من ضمن المعدات التي تم مصادرتها طقم قتالي على متنه كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة”.

واستعادت قوات الجيش، الأسبوع الماضي، معظم مديرية خب والشعف، بينها منطقة اليتمة، بعد أيام من سقوطها في أيدي مليشيا الحوثي. الانقلابية.