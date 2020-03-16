أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 16 مارس/ آذار، 2020 وهي كالتالي:

مغادرة 88 لاجئا صوماليا من عدن الى بلادهم https://www.elyamnelaraby.com/467139/ انطلاق فعاليات المهرجان الوطني للمسرح بمدينة المكلا https://www.elyamnelaraby.com/467140/ تدشين الاختبارات الدولية للحاسوب لخريجي المعهد العام للاتصالات فرع سيئون https://www.elyamnelaraby.com/467148/ وزير الصحة: نتابع حالة مشتبه إصابتها بـ “كورونا" في عدن https://www.elyamnelaraby.com/467154/ Advertisements مناقشة الترتيبات العاجلة لمواجهة أي إصابات محتملة بفيروس كورونا في عدن https://www.elyamnelaraby.com/467157/ https://www.elyamnelaraby.com/467158/ موانئ عدن تقر حزمة اجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/467159/ إغلاق ميناء الوديعة البري ضمن إجراءات مواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/467162/ البرنامج السعودي يستعد لإطلاق حملة للنظافة والإصحاح البيئي في عدن https://www.elyamnelaraby.com/467164/ وزارة الصحة تهيب بفئات وقوى المجتمع مساندة جهودها في مواجهة فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/467168/

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