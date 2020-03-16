شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دورة تدريبية حول الوقاية من كورونا لمنسقي التثقيف الصحي في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الخليج 365 - المهرة

بدأت بمدينة الغيضة محافظة المهرة، اليوم، دورة تدريبية بمجال التوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد لمنسقي التثقيف الصحي بمديريات المهرة، ينفذها مكتب الصحة والسكان بتمويل من السلطة المحلية بالمهرة.

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واستعرض مدير عام مكتب الصحة بالمهرة عوض مبارك، استعدادات مواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أهمية تغيير سلوك الناس وتوعيتهم حول كيفية تجنب مسببات الإصابة بالفيروس واستخدام طرق الوقاية، داعيا المشاركين لبذل المزيد من الجهد في توعية المواطنين بطرق الوقاية من الوباء .. مثمناً دعم قيادة محافظة المهرة وتسخيرها الإمكانات لمواجهة كورونا وتذليلها كافة الصعوبات.

من جانبه شدد نائب مدير عام مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون، على أهمية تضافر جهود التوعية المجتمعية وتعزيز إجراءات مكافحة الوباء.