حملة موسعة لإزالة العشوائيات ومخالفات البناء في الغيضة بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الخليج 365 - المهرة

ينفذ مكتب الأشغال العامة والطرق والهيئة العامة للأراضي بمحافظة المهرة، حالياً، حملة موسعة لإزالة العشوائيات ومخالفات البناء في مديرية الغيضة، وذلك ضمن جهود قيادة السلطة المحلية في المهرة بقيادة المحافظ محمد علي ياسر، للقضاء على المظاهر العشوائية وإعادة تنظيم التخطيط العمراني.



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وأشار مدير عام مكتب الأشغال في المهرة المهندس خالد العماد ومدير عام مكتب الأراضي في المهرة المهندس أحمد رعفيت، إلى أن الحملة تهدف للحفاظ على التخطيط الحضري والإستراتيجي لمدينة الغيضة وحماية الممتلكات العامة والخاصة من السطو.

ومؤكدين استمرار الحملة حتى إنهاء كافة المخالفات والعشوائيات والانتهاء من شق وحدات الجوار، مشيدان بتعاون الأجهزة الأمنية ومشاركتها الفاعلة لإنجاح الحملة.