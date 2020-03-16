تنفيذ برامج نزول ميداني ضمن مشروع التغذية العلاجية في سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الخليج 365 - سيئون

نفذت المؤسسة الطبية الميدانية (FMF) في مديرية سيئون بوادي حضرموت، نزولاتها الميدانية في إطار مشروع التغذية العلاجية "الاتصال من أجل التنمية" الهادف إلى المعالجة الوقائية من سوء التغذية وبناء قدرات العمال الصحيين والمتطوعات.

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وإستهدفت النزولات الميدانية منطقة حوطة سلطانه في مديرية سيئون، حيث ألقيت فيها محاضرات تثقيفية عن التغذية العلاجية والتكميلية التي تستهدف الأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات.

وأشار مساعد الرقابة والتقييم في المشروع الدكتور مبروك لرضي، إلى أن المشروع يعمل لتحسين مؤشرات الصحة والتغذية بالنسبة للأطفال وأسرهم، ويستهدف 14 مرفقا صحيا في ثلاث مديريات هي سيئون وتريم والقطن، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية عبر عربة طبية متنقلة، يتم فيها الكشف عن حالات سوء التغذية الحاد والمتوسط، وكذلك نشر الرسائل التثقيفية حول التغذية والنظافة، بالإضافة إلى توزيع الأغذية الوقائية للمستهدفين .. مشددا على ضرورة اهتمام الأهالي بتحسين وتغيير السلوك المجتمعي حول التغذية والنظافة.