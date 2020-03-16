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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة دعم الصيادين والقطاع السمكي في أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
الخليج 365 - أبين
ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، اليوم، مع القائم بأعمال مدير عام هيئة المصائد السمكية صالح عباد، دعم الصيادين بالمعدات والقوارب والمكائن وغيرها من معدات اصطياد الأسماك.
وأكد الحامد، أهمية توفير معدات الاصطياد للصيادين من خلال التنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الثروة السمكية ودعم المنظمات الدولية لهذا القطاع الانتاجي الهام في أبين، والذي يعمل فيه قطاع كبير من السكان.
كما جرى خلال اللقاء استعراض نشاط الجمعيات السمكية في أبين وجهود تفعيل نشاطها في إطار مساعي تحسين الأوضاع المعيشية للصيادين وزيادة الإنتاح السمكي بجميع مناطق الاصطياد في أبين.
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