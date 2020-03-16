شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء عملية حصر شامل وتأسيس قاعدة بيانات لمدينة زنجبار في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 Advertisements الخليج 365 - أبين دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، اليوم، ومعه مدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف، الأعمال الميدانية لفرق اللجان المجتمعية البالغة 26 فرقة تضم 112 عضوا مشكلة من قبل مواطني أحياء زنجبار، لإجراء عملية حصر للأسر وترقيم المباني لتأسيس قاعدة بيانات واستخدامها كمؤشرات لإعداد البرامج والخطط التنموية والخدمية.

واستمع الحامد وعكف، إلى شرح مفصل من قبل رئيس اللجان المجتمعية بمديرية زنجبار فهمي السيد، حول طرق استيفاء استمارة الحصر والترقيم الميدانية والآلية التي ستقوم بها فرق الحصر وأهدافها المرجوة، وذلك في ظل افتقار زنجبار لإحصائيات حول الأسر والمباني.

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