الجريري وبن حبريش يطلعان على استعدادات مواجهة كورونا في ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

اطلع وكيل وزارة الصحة والسكان مدير مكتب الصحة والسكان في ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري ووكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، اليوم، على الإجراءات الاحترازية المتخذة واستعدادات المرافق الصحية بمدينة المكلا لمواجهة وباء كورونا.



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وزار الجريري وبن حبريش، مستشفي المكلا للأمومة والطفولة وهيئة مستشفى ابن سينا والمستشفى الجامعي لطب النساء والولادة والأطفال ووحدة التشخيص الجزئية المناعية، واستمعا إلى شرح حول الإجراءات والتجهيزات المبذولة في إطار الخطة العاجلة والتدابير الحكومية الطارئة لمواجهة خطر وباء كورونا وتطبيق متطلبات السلامة المهنية والقيام بالتثقيف والتوعية الفعالة لطرق الوقاية والتعامل السليم مع الإرشادات الصحية.

وشدد الدكتور الجريري، على أهمية تعاون وتكامل جهود الجميع في مواجهة وباء كورونا ورفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع للوقاية من كورونا والتعريف بخطورته.

من جانبه حث بن حبريش، على حشد كل الجهود الرسمية والمجتمعية لمساندة الخطة العاجلة التي وضعها المختصون في مكتب الصحة والسكان ورفع مستوى الاستعدادات الجارية في المرافق الصحية سواء العلاجية أو التشخيصية.