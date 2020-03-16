ربيع يطلع على استعداد المختبر المركزي في عدن لإجراء فحوصات الكشف عن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

اطلع محافظ عدن أحمد سالم ربيع علي، اليوم، على استعداد المختبر المركزي لوزارة الصحة لإجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

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وخلال زيارة محافظ عدن ومعه وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي ونائب مدير الصحة بعدن الدكتور محمد ربيد، جرى الاستماع من مدير المختبر الدكتور سالم مدرم إلى شرح حول جاهزية المختبر لإجراء الفحوصات اللازمة للحالات المشتبه إصابتها بوباء كورونا من خلال الاختبارات المتوفرة كاختبارات البولوچية الجزئية BGR أو المحاليل الربيتكس التي وفرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان، بالإضافة إلى الحاضنة المخبرية.

وأكد محافظ عدن، تقديم الدعم الكامل للمختبر الذي يعول عليه الكثير إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية في مواجهة أي إصابات محتملة بوباء كورونا .. لافتاً إلى أنهم سيقومون بالتنسيق مع المنظمات الدولية وخصوصاً منظمة الصحة العالمية لدعم المختبر والمستشفيات والمراكز الصحية بالاحتياجات اللازمة.